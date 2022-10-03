Офис Зеленского набросился на Маска, назвавшего Крым российским
Киев отверг план Маска по урегулированию конфликта на Украине и предложил свои условия
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим своё видение урегулирования конфликта. В соцсетях он обратился к бизнесмену, заявив, что "есть мирный план получше". В частности, Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым".
"Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — подчеркнул советник главы офиса украинского лидера.
Напомним, бизнесмен Илон Маск в своём твиттере опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам бизнесмена, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН.
ТАСС / EPA / Carina Johansen