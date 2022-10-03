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3 октября, 18:54

Офис Зеленского набросился на Маска, назвавшего Крым российским

Киев отверг план Маска по урегулированию конфликта на Украине и предложил свои условия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим своё видение урегулирования конфликта. В соцсетях он обратился к бизнесмену, заявив, что "есть мирный план получше". В частности, Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым".

"Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — подчеркнул советник главы офиса украинского лидера.

Акции Tesla рухнули почти на 9% после предложений Маска по Украине

Акции Tesla рухнули почти на 9% после предложений Маска по Украине

Напомним, бизнесмен Илон Маск в своём твиттере опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам бизнесмена, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН.

"Мне их читать интересно": Илон Маск признался в симпатиях к российскому СМИ

"Мне их читать интересно": Илон Маск признался в симпатиях к российскому СМИ

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ТАСС / EPA / Carina Johansen

Иван Косицын

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