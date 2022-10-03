Офис Зеленского набросился на Маска, назвавшего Крым российским

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление американского предпринимателя Илона Маска, назвавшего Крым российским и предложившим своё видение урегулирования конфликта. В соцсетях он обратился к бизнесмену, заявив, что "есть мирный план получше". В частности, Подоляк в очередной раз заявил о желании Киева "захватить Крым".

"Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?" — подчеркнул советник главы офиса украинского лидера.