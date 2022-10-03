Акции Tesla рухнули почти на 9% после предложений Маска по Украине

Акции компании Tesla рухнули почти на 9% после того, как её основатель Илон Маск опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

Сейчас ценные бумаги торгуются около отметки $243,5 за акцию, что ниже на 8,47%, нежели днём ранее. К слову, ценные бумаги компании начали дешеветь после публикации отчёта о продажах, который оказался хуже ожиданий аналитиков.