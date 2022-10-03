"Она головой подумала?": Канадцы пришли в ужас из-за слов главы МИД о вступлении Украины в НАТО
Жители Канады раскритиковали главу МИД из-за слов об Украине в НАТО
Мелани Жоли. Фото © Getty Images / Phil Noble — WPA Pool
Читатели канадской газеты The Toronto Star пришли в шок и недоумение после того, как глава МИД страны Мелани Жоли поддержала заявку Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
"Сейчас русские осознают, что если Украина может нацелить на них ракеты, то и они могут разместить ракеты на Кубе, как это когда-то уже было, взяв на мушку США. Пора уже наконец-то как-то всё урегулировать!" — заметил один из читателей.
Некоторые из комментаторов не без иронии заметили, что подобные заявления дипломата могут "приблизить всех к третьей мировой войне". Другие обратили внимание на то, что местным властям неплохо было бы обратить внимание на собственные проблемы, а ситуация на Украине их никак не касается.
"А она головой точно хорошо подумала?" — задал вопрос другой юзер.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство Канады поддержало заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.