Новый имидж Макрона вызвал ажиотаж в Сети
Энергокризис заставил Макрона сменить имидж и одеться в водолазку вместо рубашки
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В СМИ набирает популярность фотография президента Франции Эмманюэля Макрона, который предстал перед своими гражданами в новом образе: вместо традиционной рубашки он надел под пиджак шерстяную водолазку.
Французский лидер впервые появился в такой одежде в видеообращении, приуроченном к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам, таким как изменения климата или трудоустройство. Французские СМИ утверждают, что эти перемены связаны со стремлением лидера страны сэкономить на отоплении. Там водолазку назвали новым символом политики "энергетической трезвости", объявленной президентом летом.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии из-за энергокризиса подорожала туалетная бумага. По словам представителей целлюлозно-бумажной промышленности, в условиях энергокризиса им будет тяжело даже при поддержке государства.