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3 октября, 16:51

Одиннадцать стран выступили в СПЧ ООН с требованием прекратить преследования русских

Одиннадцать стран в СПЧ ООН призвали "прекратить русофобскую истерию и преследования"

Одиннадцать стран, в том числе Россия, Белоруссия и Китай, осудили дискриминацию русских и русскоязычных жителей, развязанную властями некоторых государств, а также призвали "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования". Соответствующий документ они представили на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Мы глубоко обеспокоены по поводу беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей. С конца февраля этого года русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе", — говорится в тексте, который зачитал заместитель постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков.

Кроме России соавторами совместного заявления выступили Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.

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Татьяна Миссуми

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