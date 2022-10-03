Одиннадцать стран выступили в СПЧ ООН с требованием прекратить преследования русских
Одиннадцать стран в СПЧ ООН призвали "прекратить русофобскую истерию и преследования"
Одиннадцать стран, в том числе Россия, Белоруссия и Китай, осудили дискриминацию русских и русскоязычных жителей, развязанную властями некоторых государств, а также призвали "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования". Соответствующий документ они представили на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
"Мы глубоко обеспокоены по поводу беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей. С конца февраля этого года русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе", — говорится в тексте, который зачитал заместитель постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков.
Кроме России соавторами совместного заявления выступили Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.
Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру. Он обратил внимание на нездоровую "убеждённость Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего мира".
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