Названы условия для получения отсрочки по мобилизации на год с возможностью продления

Отсрочка от мобилизации предоставляется находящимся в запасе гражданам на год, при этом её можно продлить на более длительный срок в том же порядке, в каком она оформлялась. Об этом говорится в сообщении портала "Объясняем.рф" в Telegram.

"Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке", — пояснили специалисты.

Эта мера может быть применена в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции, уточняет правительственный ресурс. Решение о предоставлении персональных отсрочек принимает Межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений: федеральных органов исполнительной власти — в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций; территориальных комиссий — в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.