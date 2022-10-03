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3 октября, 16:34

Педофил убил полицейского при задержании у школы и уже час отстреливается из автомата из укрытия

Мужчина открыл стрельбу из АК у школы на Украине, один полицейский убит и ещё один ранен

В украинском городе Черновцы на улице Воробкевича перекрыто движение транспорта из-за подозреваемого, который открыл стрельбу из укрытия и убил одного из полицейских, пытавшихся его задержать. Оцеплен район у 27-й школы, рассказал в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Стрельба в Черновцах. Видео © t.me/stranaua

"Нацполиция проводила задержание лица, обвинённого в развращении несовершеннолетних. Один полицейский погиб, один полицейский ранен", — написал он.

Изначально сообщалось, что педофил забаррикадировался в здании школы, но Тимошенко уточнил, что подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается больше часа.

В Калифорнии открыта стрельба по людям в школе

В Калифорнии открыта стрельба по людям в школе

Ранее неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу в Москве, в результате пострадал один из охранников. Позднее правоохранители задержали напавшего.

Обложка ©

t.me/stranaua

Андрей Бражников

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