Педофил убил полицейского при задержании у школы и уже час отстреливается из автомата из укрытия

В украинском городе Черновцы на улице Воробкевича перекрыто движение транспорта из-за подозреваемого, который открыл стрельбу из укрытия и убил одного из полицейских, пытавшихся его задержать. Оцеплен район у 27-й школы, рассказал в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Стрельба в Черновцах. Видео © t.me/stranaua

"Нацполиция проводила задержание лица, обвинённого в развращении несовершеннолетних. Один полицейский погиб, один полицейский ранен", — написал он.