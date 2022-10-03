Педофил убил полицейского при задержании у школы и уже час отстреливается из автомата из укрытия
Мужчина открыл стрельбу из АК у школы на Украине, один полицейский убит и ещё один ранен
В украинском городе Черновцы на улице Воробкевича перекрыто движение транспорта из-за подозреваемого, который открыл стрельбу из укрытия и убил одного из полицейских, пытавшихся его задержать. Оцеплен район у 27-й школы, рассказал в соцсетях замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Стрельба в Черновцах. Видео © t.me/stranaua
"Нацполиция проводила задержание лица, обвинённого в развращении несовершеннолетних. Один полицейский погиб, один полицейский ранен", — написал он.
Изначально сообщалось, что педофил забаррикадировался в здании школы, но Тимошенко уточнил, что подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается больше часа.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в легендарном московском клубе "16 тонн" на Пресненском Валу в Москве, в результате пострадал один из охранников. Позднее правоохранители задержали напавшего.
t.me/stranaua