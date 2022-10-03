Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО
Президент Болгарии Румен Радев не поддержал вступление Киева в НАТО в ускоренном порядке и подчеркнул важность создания условий в первую очередь для мирного разрешения конфликта РФ и Украины.
"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы её членство в альянсе обсуждалось в рамках полного состава Североатлантического совета и не вело к риску прямого вовлечения стран НАТО в войну. Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной", — говорится в сообщении пресс-службы Радева.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но напрямую ответить на вопрос о приёме Киева в состав затруднился. При этом президенты восьми из 30 стран НАТО уже подписали совместное заявление, в котором поддержали стремление Украины. Однако для того, чтобы цель Киева была достигнута, это должны сделать все члены альянса.
Getty Images / Alberto Ortega