Президент Болгарии не поддержал ускоренное вступление Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал вступление Киева в НАТО в ускоренном порядке и подчеркнул важность создания условий в первую очередь для мирного разрешения конфликта РФ и Украины.

"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы её членство в альянсе обсуждалось в рамках полного состава Североатлантического совета и не вело к риску прямого вовлечения стран НАТО в войну. Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной", — говорится в сообщении пресс-службы Радева.