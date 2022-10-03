"Цена завышена": Пугачёву предупредили о сложностях с продажей замка в деревне Грязь

Певица Алла Пугачёва будет долго продавать свою недвижимость в деревне Грязь, только если не найдётся богатый покупатель и поклонник исполнительницы в одном лице. Об этом рассказали РИА "Новости" риелторы, комментируя информацию о возможной продаже объекта за миллиард рублей.

"Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный", — поделилась президент Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Такая недвижимость будет интересна ценителям творчества Пугачёвой, тогда высокая стоимость не станет преградой к покупке. Но на поиски клиентов уйдёт много времени, продать в нынешних условиях подобное элитное жильё очень сложно, в этом уверена председатель совета директоров "Бест-новостроя" Ирина Доброхотова.

"У всех резиденций, подобных замку в деревне Грязь, есть один шанс: найти человека, реально вожделеющего именно этот объект. И тогда цена окажется вторичной. В противном случае сбыть их даже вдвое дешевле себестоимости будет не так-то просто", — пояснила она.

По её словам, "замок Пугачёвой" — это условное название группы объектов в Одинцовском городском округе Подмосковья, включающей несколько земельных участков и построек. Сама певица не является их единоличным собственником. Однако имение прочно ассоциируется с именем Примадонны, поэтому все заботы по продаже объекта лягут на плечи Пугачёвой, заметила эксперт.