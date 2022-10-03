Видео с поющими на Октоберфесте "Калинку-малинку" немцами заставило Европу понервничать

"Это всё происки Кремля! Это не может быть правдой!" — так иностранцы удивились, увидев в соцсетях ролик, на котором участники Октоберфеста 2022 года в Мюнхене хором поют русскую народную песню "Калинка-малинка". За сутки видео набрало на Западе большую популярность.

На кадрах в одном из шатров праздничного мероприятия оркестр заиграл "Калинку-малинку", а немцы не растерялись и начали подтанцовывать и подпевать музыкантам. На ролик обратили внимание журналисты, европейские политики и СМИ. Пользователи "Твиттера" поделились своими эмоциями от увиденного.

"Это совершенно невероятное зрелище!" — отметил один из юзеров.

"Что-то на Октоберфесте поют "совсем не те песни". Боюсь, это не понравится немецким элитам", — забеспокоился ещё один иностранец.

"Немецкие телеведущие, должно быть, сошли с ума, увидев, как их соотечественники отплясывают под русскую народную песню", — смеётся другой комментатор.

Его поддержали словами о том, что "русские не должны подвергаться дискриминации со стороны ЕС", и о том, что "у людей нет никаких проблем с Россией, это политики решили за них". В то же время многие напомнили, что "Калинка-малинка" всегда была традиционной для немецкого праздника песней и её в любом случае можно было ожидать на фестивале.