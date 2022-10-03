Ещё один российский регион завтра завершит частичную мобилизацию
Кабардино-Балкария планирует завершить частичную мобилизацию 4 октября
Кабардино-Балкария 4 октября планирует присоединиться к числу российских субъектов с выполненным планом по частичной мобилизации. Об этом сообщил военком региона Дмитрий Пахомов на пресс-конференции в Нальчике.
"Думаю, завтра регион закончит установленное задание по выполнению плана по мобилизации. С задачей, поставленной верховным главнокомандующим и нашим президентом, Кабардино-Балкария справится", — выразил уверенность он.
Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации выполнили власти Брянской области. А сегодня список пополнился Ростовской областью, а также Курганской областью, где приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. Напомним, что одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.
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