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3 октября, 16:09

Ещё один российский регион завтра завершит частичную мобилизацию

Кабардино-Балкария планирует завершить частичную мобилизацию 4 октября

Кабардино-Балкария 4 октября планирует присоединиться к числу российских субъектов с выполненным планом по частичной мобилизации. Об этом сообщил военком региона Дмитрий Пахомов на пресс-конференции в Нальчике.

"Думаю, завтра регион закончит установленное задание по выполнению плана по мобилизации. С задачей, поставленной верховным главнокомандующим и нашим президентом, Кабардино-Балкария справится", — выразил уверенность он.

Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации выполнили власти Брянской области. А сегодня список пополнился Ростовской областью, а также Курганской областью, где приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. Напомним, что одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Алексей Берковиц

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