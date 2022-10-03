Арестанткам с детьми до четырёх лет хотят дать право на УДО

Минюст предложил предоставить право на условно-досрочное освобождение осуждённым женщинам с детьми до четырёх лет. Законопроект ведомства, предусматривающий изменение трёх статей Уголовного кодекса, размещён в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас на УДО (или замену на более мягкий вид наказания) имеют право осуждённые женщины с детьми возрастом до трёх лет.

"Законопроектом предлагается <...> возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осуждённых за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырёх лет, находящихся в доме ребёнка исправительного учреждения", — приводит цитату из документа РИА "Новости".

По замыслу авторов законопроекта, предлагаемые изменения расширят возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствуют сохранению родственных связей для осуждённых женщин, а также снижению числа арестанток, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.