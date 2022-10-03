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3 октября, 16:00

Арестанткам с детьми до четырёх лет хотят дать право на УДО

Минюст предложил предоставить право на УДО осуждённым женщинам с детьми до четырёх лет

Минюст предложил предоставить право на условно-досрочное освобождение осуждённым женщинам с детьми до четырёх лет. Законопроект ведомства, предусматривающий изменение трёх статей Уголовного кодекса, размещён в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас на УДО (или замену на более мягкий вид наказания) имеют право осуждённые женщины с детьми возрастом до трёх лет.

"Законопроектом предлагается <...> возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким его видом для осуждённых за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до четырёх лет, находящихся в доме ребёнка исправительного учреждения", — приводит цитату из документа РИА "Новости".

По замыслу авторов законопроекта, предлагаемые изменения расширят возможности для соблюдения прав материнства и детства, поспособствуют сохранению родственных связей для осуждённых женщин, а также снижению числа арестанток, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми.

Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

Напомним, что минувшим летом Госдума во втором и третьем чтении приняла проект закона, согласно которому при назначении УДО должен учитываться весь период отбывания наказания.

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LIFE / Владимир Суворов

Алексей Берковиц

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