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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 13:54

В России изменятся правила назначения заключённым освобождения по УДО

Госдума приняла закон, учитывающий при назначении УДО весь период отбывания наказания

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла проект закона, согласно которому при назначении УДО должен учитываться весь период отбывания наказания. Об этом пишет ТАСС.

Согласно нынешнему закону, если осуждённого приговорили к определённому виду наказания, которое было заменено в результате на более мягкое, то срок отбывания наказания, который необходим для применения условно-досрочного освобождения, начинают считать по новому сроку. Законом же предписывается, что на течение сроков вообще не влияет изменение вида наказания.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума в первом чтении приняла законопроект об объединении ПФР и ФСС

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении госконтроля за выдачей оружия. Документ предлагает не выдавать лицензию гражданам, которые причастны к организованной преступной группе.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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