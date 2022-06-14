В России изменятся правила назначения заключённым освобождения по УДО

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла проект закона, согласно которому при назначении УДО должен учитываться весь период отбывания наказания. Об этом пишет ТАСС.

Согласно нынешнему закону, если осуждённого приговорили к определённому виду наказания, которое было заменено в результате на более мягкое, то срок отбывания наказания, который необходим для применения условно-досрочного освобождения, начинают считать по новому сроку. Законом же предписывается, что на течение сроков вообще не влияет изменение вида наказания.