Госдума в первом чтении приняла законопроект об объединении ПФР и ФСС

Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС). Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Речь идёт о создании в России единого Социального фонда, который позволит повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают ПФР и ФСС. Все услуги, которые сейчас предоставляют эти фонды, будут доступны в единых клиентских службах: то есть, граждане по-прежнему смогут обращаться по привычным адресам, получая при этом больше услуг. Кроме того, объединение позволит обеспечить единый — более высокий — стандарт сервиса на базе единых клиентских служб, а также повысить прозрачность управления. Инициатива также поможет ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы и сократить расходы на содержание за счёт снижения административных расходов.

Законопроект предусматривает, что учредителем организации выступит Правительство РФ, а в наблюдательный совет, которому будет подотчётен фонд, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства, основой станет цифровая платформа, которая объединит все информационные системы, существующие в социальной сфере.

Из пояснительной записки к документу следует, что объединение фонда станет ещё одним практическим шагом к упрощению взаимодействия граждан и бизнеса с государством – к созданию социального казначейства. Уже сегодня благодаря реализации проекта "социальное казначейство" граждане могут получать сертификат на материнский капитал без заявления, просто по факту регистрации рождения ребёнка. Без обращения назначаются пенсии по инвалидности и социальные доплаты к пенсии. По одному заявлению, причём поданному даже в электронном виде, можно оформить выплаты для семей с детьми, упрощён порядок установления инвалидности, действуют "электронные больничные".

Предполагается, что Социальный фонд России начнёт работу с 1 января 2023 года, а нормы, связанные с подготовкой к объединению, — с момента опубликования документа. Таким образом предусмотрена возможность завершить все подготовительные процедуры в 2022 году. До 31 декабря 2022 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в полном объёме будут выполнять возложенные на них функции, а с 1 января 2023 года эту работу будет выполнять Фонд пенсионного и социального страхования.