Песков: Британские власти не обращались к РФ по вопросу о судьбе пленных наёмников
Власти Великобритании не обращались к Москве по вопросу о судьбе своих подданных, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников и находятся под судом в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не было [попыток]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков уверен, что, если Лондон хочет обжаловать будущий приговор наёмникам, это может говорить о фактическом признании Великобританией суверенитета ДНР, легитимности следствия республики и суда.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наёмникам из Британии предъявили обвинения во время суда. По его словам, этот процесс не является частью трибунала.
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