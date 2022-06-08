Песков: Британские власти не обращались к РФ по вопросу о судьбе пленных наёмников

Власти Великобритании не обращались к Москве по вопросу о судьбе своих подданных, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников и находятся под судом в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не было [попыток]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков уверен, что, если Лондон хочет обжаловать будущий приговор наёмникам, это может говорить о фактическом признании Великобританией суверенитета ДНР, легитимности следствия республики и суда.