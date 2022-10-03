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3 октября, 15:58

МИД Ирана: Конфликт на Украине вызван провокационными действиями США

Тегеран сожалеет в связи с продолжением конфликта на Украине, который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

"К сожалению, огонь войны на Украине, который был вызван провокационными действиями НАТО во главе с США, всё ещё горит, а усилия по снижению напряжённости и сдерживанию конфликта не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", — приводятся слова Канаани в телеграм-канале ведомства.

В заявлении подчёркивается, что Иран поддерживает любые усилия для мирного урегулирования ситуации и готов содействовать этому процессу.

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Wikipedia / Hadi Hirbodvash

Александра Вишнякова

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