НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 15:17

Премьер Франции: Россия остаётся крупной державой, которую нельзя игнорировать

Россия остаётся крупной державой и соседом Евросоюза, поэтому её нельзя игнорировать. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на заседании в Нацсобрании страны.

"Россия остаётся крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем её игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России", — отметила она.

Меркель призвала серьёзно относиться к словам Путина

Меркель призвала серьёзно относиться к словам Путина

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Париж должен сделать всё для того, чтобы Москва и Киев вернулись к переговорам, как будут готовы к этому.

Обложка ©

Getty Images / Daniel Pier

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров