Премьер Франции: Россия остаётся крупной державой, которую нельзя игнорировать

Россия остаётся крупной державой и соседом Евросоюза, поэтому её нельзя игнорировать. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на заседании в Нацсобрании страны.

"Россия остаётся крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем её игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя. Поэтому президент республики выбрал продолжить диалог с президентом России", — отметила она.