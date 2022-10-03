ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

Украинская сторона продолжает обстреливать Донецк из американских ракетных установок HIMARS. Кадры с места событий публикует Mash на Донбассе.

Снаряды ВСУ упали в Ворошиловском районе, самом центре города. По информации главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, одна ракета ударила ориентировочно по району ТЦ "Грин плаза".