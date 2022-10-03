ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка
Донецк. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
Украинская сторона продолжает обстреливать Донецк из американских ракетных установок HIMARS. Кадры с места событий публикует "Mash на Донбассе".
Снаряды ВСУ упали в Ворошиловском районе, самом центре города. По информации главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, одна ракета ударила ориентировочно по району ТЦ "Грин плаза".
Ранее союзные войска отразили попытку наступления ВСУ на Донецком направлении. В результате контрнаступления в районе населённого пункта Первомайское было уничтожено свыше ста украинских военнослужащих.