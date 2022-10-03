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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 15:09
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ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

Донецк. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Донецк. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Украинская сторона продолжает обстреливать Донецк из американских ракетных установок HIMARS. Кадры с места событий публикует "Mash на Донбассе".

Снаряды ВСУ упали в Ворошиловском районе, самом центре города. По информации главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, одна ракета ударила ориентировочно по району ТЦ "Грин плаза".

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Ранее союзные войска отразили попытку наступления ВСУ на Донецком направлении. В результате контрнаступления в районе населённого пункта Первомайское было уничтожено свыше ста украинских военнослужащих.

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Ирина Фальке
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