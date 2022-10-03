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3 октября, 15:09

ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

<p>Донецк. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mash_donbass" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Донбассе</a></p>

Донецк. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Украинская сторона продолжает обстреливать Донецк из американских ракетных установок HIMARS. Кадры с места событий публикует Mash на Донбассе.

Снаряды ВСУ упали в Ворошиловском районе, самом центре города. По информации главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, одна ракета ударила ориентировочно по району ТЦ "Грин плаза".

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Ранее Союзные войска отразили попытку наступления ВСУ на Донецком направлении. В результате контрнаступления в районе населённого пункта Первомайское было уничтожено свыше ста украинских военнослужащих.

Ирина Фальке

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