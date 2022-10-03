В Луганскую Народную Республику прибыли граждане РФ, призванные в рамках частичной мобилизации. Жители региона встретили их с улыбками, благодарностями и даже подарками. Об этом в телеграм-канале сообщает Минобороны России.

Жители ЛНР с подарками и благодарностями встретили мобилизованных российских военных. Видео © t.me / Минобороны России

"Мальчики, мы очень рады, что и вы, и мы теперь вместе! Я лично очень рада! Мы рады! Низкий поклон вам всем", — сказала прибывшим военнослужащим местная жительница.

Мобилизованные граждане также отметили, что знают, что приехали в регион не просто так, отчётливо это показывают улыбки жителей ЛНР. Кроме того, некоторые местные жители вручили подарки прибывшим военнослужащим.

"Самое главное — берегите себя. Для себя, для своих семей, для всех нас. Для Родины", — добавила местная жительница.