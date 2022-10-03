Жители ЛНР с подарками и благодарностями встретили мобилизованных россиян
В ЛНР прибыли мобилизованные на службу граждане РФ
В Луганскую Народную Республику прибыли граждане РФ, призванные в рамках частичной мобилизации. Жители региона встретили их с улыбками, благодарностями и даже подарками. Об этом в телеграм-канале сообщает Минобороны России.
Жители ЛНР с подарками и благодарностями встретили мобилизованных российских военных. Видео © t.me / Минобороны России
"Мальчики, мы очень рады, что и вы, и мы теперь вместе! Я лично очень рада! Мы рады! Низкий поклон вам всем", — сказала прибывшим военнослужащим местная жительница.
Мобилизованные граждане также отметили, что знают, что приехали в регион не просто так, отчётливо это показывают улыбки жителей ЛНР. Кроме того, некоторые местные жители вручили подарки прибывшим военнослужащим.
"Самое главное — берегите себя. Для себя, для своих семей, для всех нас. Для Родины", — добавила местная жительница.
Ранее Лайф сообщал, что в ЛНР почти полностью уничтожили украинскую группировку, которая пересекла границу республики и попыталась закрепиться в направлении Лисичанска.
t.me / Минобороны России