Жительнице Актобе пришлось извиняться за оскорбление приехавших в Казахстан россиян

Жительница Актобе показала прибывшим в Казахстан россиянам настоящее "гостеприимство". Женщина набросилась на русскоговорящего парня перед местным банком, чуть ли не угрожая и требуя его скорейшей "капитуляции".

Видео © Telegram / SHOT / Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zhansainkyzy_zhannat

"Езжайте домой к себе! Что вы сюда приехали? Вас никто не ждал! <...> Я буду говорить тебе всё, что захочу!" — грозно заявляет женщина на кадрах.

Причём видео быстро разлетелось по местным и российским соцсетям и вызвало бурную реакцию. В основном негативную. В итоге через какое-то время женщине пришлось записывать видео с извинениями. Она рассказала, что многие на неё сильно разозлились, и признала, что действительно вела себя слишком агрессивно.

"Мои официальные извинения, второй раз снимаю, третий раз приношу свои извинения перед всей общественностью!" — написала она в соцсетях под видео.