Жительнице Актобе пришлось извиняться за оскорбление приехавших в Казахстан россиян
Жительница Казахстана обрушилась с критикой на уехавших из-за частичной мобилизации россиян
Жительница Актобе показала прибывшим в Казахстан россиянам настоящее "гостеприимство". Женщина набросилась на русскоговорящего парня перед местным банком, чуть ли не угрожая и требуя его скорейшей "капитуляции".
Видео © Telegram / SHOT / Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zhansainkyzy_zhannat
"Езжайте домой к себе! Что вы сюда приехали? Вас никто не ждал! <...> Я буду говорить тебе всё, что захочу!" — грозно заявляет женщина на кадрах.
Причём видео быстро разлетелось по местным и российским соцсетям и вызвало бурную реакцию. В основном негативную. В итоге через какое-то время женщине пришлось записывать видео с извинениями. Она рассказала, что многие на неё сильно разозлились, и признала, что действительно вела себя слишком агрессивно.
"Мои официальные извинения, второй раз снимаю, третий раз приношу свои извинения перед всей общественностью!" — написала она в соцсетях под видео.
Кроме того, историей заинтересовались и правоохранители. Как пишут местные СМИ, на женщину уже составили административный протокол по факту хулиганства и направили в специализированный административный суд. Начата проверка.
Массовый приезд россиян в Казахстан начался после объявления о частичной мобилизации в РФ. На границе собиралось множество желающих въехать на территорию республики, однако не всем это удавалось. Например, трое попытались незаконно пересечь государственную границу Казахстана, но были пойманы местными пограничниками в степи. А москвич даже прошёл пешком 30 километров, чтобы попасть в страну. Между тем самые предприимчивые открыли на границе даже барбершоп с кальяном.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zhansainkyzy_zhannat