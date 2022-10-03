Медведев призвал не отказываться от нынешней системы высшего образования в России

Отказ от нынешней системы высшего образования в России будет бессмысленным. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

Зампред Совбеза подчеркнул, что действующая трёхуровневая система высшего образования в России учитывает различный опыт (и западный, и восточный), так как она существует не только на Западе, но и на Востоке, в азиатских странах. По его словам, данная система работает, причём "ничего не было скопировано слепо".

"Поэтому просто демонстративно отказываться от всего того, что идёт нам на благо, смысла никакого нет. Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более что наши "друзья" на это нас постоянно провоцируют", — указал он.