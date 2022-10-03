Загитова и Медведева примут участие в "Ледниковом периоде" нового сезона
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова в новом сезоне будет ведущей телевизионного проекта "Ледниковый период". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на продюсера Илью Авербуха.
Одной из участниц шоу будет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Имя её партнёра на программе будет объявлено позднее.
"Медведева будет выступать как участница. С кем будет в паре, пока не говорю. Загитова будет ведущей. Кто будет её соведущим — узнаете совсем скоро. В проекте будут участвовать герои прошлых лет", — сказал Авербух.
Загитова и Медведева в последний раз участвовали в соревнованиях в 2019 году. О завершении спортивной карьеры они пока не объявляли.
ТАСС / Станислав Красильников