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3 октября, 13:40

Загитова и Медведева примут участие в "Ледниковом периоде" нового сезона

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию россиянка Алина Загитова в новом сезоне будет ведущей телевизионного проекта "Ледниковый период". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на продюсера Илью Авербуха.

Одной из участниц шоу будет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Имя её партнёра на программе будет объявлено позднее.

"Медведева будет выступать как участница. С кем будет в паре, пока не говорю. Загитова будет ведущей. Кто будет её соведущим — узнаете совсем скоро. В проекте будут участвовать герои прошлых лет", — сказал Авербух.

Фигуристки Медведева и Загитова выступили с показательными номерами на чемпионате России

Фигуристки Медведева и Загитова выступили с показательными номерами на чемпионате России

Загитова и Медведева в последний раз участвовали в соревнованиях в 2019 году. О завершении спортивной карьеры они пока не объявляли.

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ТАСС / Станислав Красильников

Роман Фейгин

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