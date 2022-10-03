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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 16:40
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Утечка на "Северном потоке – 2" возобновилась

Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на "Северном потоке – 2"

Береговая охрана Швеции на официальном сайте сообщила, что из газопровода "Северный поток – 2" возобновилась утечка голубого топлива.

"Меньшая утечка на "Северном потоке – 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров (в диаметре. — Прим. Лайфа)", говорится в опубликованном релизе.

Сейчас шведская береговая охрана "готовится к чрезвычайным ситуациям на более длительную перспективу" и принимает все необходимые меры для спасения окружающей среды.

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Ранее "Газпром" сообщил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из повреждённых ниток газопроводов. Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".

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Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance

Артур Белкин
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