Утечка на "Северном потоке – 2" возобновилась
Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на "Северном потоке – 2"
Береговая охрана Швеции на официальном сайте сообщила, что из газопровода "Северный поток – 2" возобновилась утечка голубого топлива.
"Меньшая утечка на "Северном потоке – 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров (в диаметре. — Прим. Лайфа)", — говорится в опубликованном релизе.
Сейчас шведская береговая охрана "готовится к чрезвычайным ситуациям на более длительную перспективу" и принимает все необходимые меры для спасения окружающей среды.
Ранее "Газпром" сообщил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из повреждённых ниток газопроводов. Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".
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