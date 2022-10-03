Утечка на "Северном потоке – 2" возобновилась

Береговая охрана Швеции на официальном сайте сообщила, что из газопровода "Северный поток – 2" возобновилась утечка голубого топлива.

"Меньшая утечка на "Северном потоке – 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров (в диаметре. — Прим. Лайфа)", — говорится в опубликованном релизе.