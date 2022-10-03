Угодивший в "огневой мешок" в ЛНР батальон ВСУ состоял из 100 бойцов на десяти бронемашинах

Группировка ВСУ, которая попыталась прорваться на территорию Луганской Народной Республики, состояла из 100 бойцов и имела в распоряжении более десяти бронемашин. Об этом в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.