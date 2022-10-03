Угодивший в "огневой мешок" в ЛНР батальон ВСУ состоял из 100 бойцов на десяти бронемашинах
Марочко раскрыл численность группировки ВСУ, попавшей в "огневой мешок" при прорыве в ЛНР
Бойцы ВСУ. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency
Группировка ВСУ, которая попыталась прорваться на территорию Луганской Народной Республики, состояла из 100 бойцов и имела в распоряжении более десяти бронемашин. Об этом в эфире Первого канала сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Выдвинулась батальонная тактическая группа. Там было порядка 100 человек личного состава, более десяти единиц автомобильной специальной техники. Сейчас нашими разведорганами уточняются потери украинских военнослужащих", — пояснил он.
Напомним, военнослужащие ВСУ попытались пробраться на административную территорию Луганской Народной Республики, но попали в "огневой мешок" союзных сил и оказались под огнём артиллерии. Украинская группировка была практически полностью уничтожена.