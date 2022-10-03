Лавров: США подчинили себе страны Запада по схеме Гитлера перед нападением на СССР

Вашингтон подчинил себе коллективный Запад и превратил Украину в инструмент войны с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы. По его словам, Белый дом действовал по той же схеме, что и Гитлер в отношении СССР в конце 1930-х.

"Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент войны с Россией, так же как в своё время Гитлер поставил под ружьё большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", — объяснил глава МИД РФ.

Но, по его оценке, как и тогда, нынешним планам Запада не суждено сбыться. Лавров также указал на разницу между Россией и США: мы реагируем не на выдуманные угрозы, а только на реальные. В качестве примера министр привёл Югославию, которую Америка и НАТО пытались "вбомбить" в демократию, Ирак, разрушенный под предлогом поиска оружия массового уничтожения, погружение Ливии в хаос.

"Теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далёких странах, мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу заокеанским хозяевам", — подчеркнул Лавров.