Лавров: ВСУ убивали жителей Донбасса, так как они не поддержали неонацистский режим
Украинские военные безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что они отказались поддерживать неонацистский режим в Киеве и решили отстаивать свои конституционные права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вооружённые силы Украины и боевики националистических формирований безнаказанно убивали жителей Донбасса и соседних районов только потому, что они отказались разделить неонацистские устремления нового руководства страны и решили отстаивать свои права, гарантированные Конституцией Украины", — сообщил глава МИД в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.
Ранее Лайф сообщал, что применение мин "Лепесток" против жителей Донбасса сравнили с геноцидом времён ВОВ. Депутат ГД Ольга Занко напомнила о том, как финские боевики разбрасывали на приграничных территориях Ленинградской области игрушки, начинённые взрывчаткой. По словам Занко, это крайне похоже на сегодняшнюю ситуацию с противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские военные используют против жителей Донбасса.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ