Лавров: ВСУ убивали жителей Донбасса, так как они не поддержали неонацистский режим

Украинские военные безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что они отказались поддерживать неонацистский режим в Киеве и решили отстаивать свои конституционные права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вооружённые силы Украины и боевики националистических формирований безнаказанно убивали жителей Донбасса и соседних районов только потому, что они отказались разделить неонацистские устремления нового руководства страны и решили отстаивать свои права, гарантированные Конституцией Украины", — сообщил глава МИД в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.