Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав России

Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает корреспондент Лайфа.

Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ © LIFE

Всего за вхождение ДНР в состав России проголосовало 413 депутатов, за ЛНР — 412, за присоединение Запорожской области — 409, за Херсонскую — 411. После голосования депутаты аплодировали стоя, приветствуя принятое решение.