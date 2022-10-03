Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав России
Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ © LIFE
Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает корреспондент Лайфа.
Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ © LIFE
Всего за вхождение ДНР в состав России проголосовало 413 депутатов, за ЛНР — 412, за присоединение Запорожской области — 409, за Херсонскую — 411. После голосования депутаты аплодировали стоя, приветствуя принятое решение.
В договорах указано, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Их главы получат статус губернаторов. Врио руководителей новых субъектов назначит президент РФ Владимир Путин в течение ближайших десяти дней. Правительства областей будут сформированы врио губернаторов в "соответствии с законодательством РФ".
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Пакет соответствующих документов уже был одобрен Конституционным судом РФ.