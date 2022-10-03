Плану Зеленского напрямую столкнуть войска России и НАТО предрекли провал

США остаются верны тактике воздействия на другие страны через "чужие руки", меняя лишь направления. Так, именно Вашингтон инициировал антироссийские санкции и убедил в этом НАТО, а сейчас выносит на повестку вопрос очередных поставок оружия Киеву. Об этом Лайфу сказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Слепова.

По её убеждению, цель западных стран — как можно дольше использовать конфликт на Украине для своих корыстных целей, а конкретно — для сохранения своего превосходства над другими государствами. Если спецоперация завершится в скором времени, то произойдёт обширный передел мира как в контексте территориального деления стран, так и по сферам влияния, который особенно коснётся европейских стран. Поэтому желание Киева войти в НАТО нереализуемо.