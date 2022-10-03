Плану Зеленского напрямую столкнуть войска России и НАТО предрекли провал
Политолог Слепова назвала провальными планы Зеленского столкнуть Россию и НАТО
США остаются верны тактике воздействия на другие страны через "чужие руки", меняя лишь направления. Так, именно Вашингтон инициировал антироссийские санкции и убедил в этом НАТО, а сейчас выносит на повестку вопрос очередных поставок оружия Киеву. Об этом Лайфу сказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Слепова.
По её убеждению, цель западных стран — как можно дольше использовать конфликт на Украине для своих корыстных целей, а конкретно — для сохранения своего превосходства над другими государствами. Если спецоперация завершится в скором времени, то произойдёт обширный передел мира как в контексте территориального деления стран, так и по сферам влияния, который особенно коснётся европейских стран. Поэтому желание Киева войти в НАТО нереализуемо.
"В итоге план [президента Украины Владимира] Зеленского напрямую столкнуть войска России и стран НАТО окажется провальным, так как ни одна западная страна не собирается открыто участвовать в военном конфликте. В это же время США очевидно стравливают Украину и Россию через публичную поддержку решения Киева обстреливать территории, которые перешли под контроль России согласно результатам недавно прошедших референдумов", — заключила эксперт.
Как писал Лайф, неожиданное решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
ТАСС / Егор Алеев