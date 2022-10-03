Стало известно об уничтожении группировки ВСУ, которая пересекла админграницу с ЛНР

Украинская группировка, которая ранее пересекла административную границу Луганской Народной Республики и попыталась закрепиться в направлении Лисичанска, практически полностью уничтожена. Об этом сообщил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Остатки сил противника, по его словам, отступили к ранее занимаемым позициям.

"Группировка, которая пересекла административную границу ЛНР, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции", — отметил Марочко.