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Опубликовано 3 октября 2022, 11:35
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ВС России разбили более 500 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За три дня на Купянском направлении удалось ликвидировать более 500 украинских боевиков.

Согласно данным российского оборонного ведомства, ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено свыше 140 бойцов и 19 единиц специальной военной техники в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка в Харьковской области.

"Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около шестидесяти единиц военной техники", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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А ранее ВСУ потеряли свыше 200 человек убитыми и 320 ранеными на Краснолиманском направлении. Также в результате ударов ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка в ДНР ликвидировано 25 боевых машин пехоты.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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