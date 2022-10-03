ВС России разбили более 500 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За три дня на Купянском направлении удалось ликвидировать более 500 украинских боевиков.

Согласно данным российского оборонного ведомства, ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено свыше 140 бойцов и 19 единиц специальной военной техники в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка в Харьковской области.

"Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около шестидесяти единиц военной техники", — сказал Конашенков в ходе брифинга.