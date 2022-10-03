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Опубликовано 3 октября 2022, 11:28
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Российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях

Российские военные успешно отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Николаевском и Андреевском тактических направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены", — отметил представитель ведомства.

Конашенков добавил, что недалеко от населённого пункта Давыдов Брод в Херсонской области были уничтожены 60 украинских военных и семь единиц техники, входившие в состав подразделения 24-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

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Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ начали отступление под Артёмовском, а союзные силы, напротив, добиваются определённых успехов на этом направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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