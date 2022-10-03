Врач объяснила, почему мужчинам с жёнами на 22-й неделе беременности положена отсрочка

Врач-неонатолог Анна Левадная объяснила право на отсрочку от частичной мобилизации для мужчин с беременными жёнами, чей срок составляет не менее 22 недель. Как отметила эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва", в этот период разрешается проводить реанимационные мероприятия для недоношенных детей.

По её словам, в это время начинается интенсивный период накопления веса. Ребёнок в утробе матери набирает массу и постепенно приближается к отметке 500 граммов.

"Это правило, после которого медики обязаны оказывать реанимационную помощь ребёнку, в случае если он всё-таки родился <...> Начиная с 22 недель необходимо оказывать помощь ребёнку и спасать ребёнка", — заявила Левадная.

Причём прерывание беременности возможно только до 22 недель. После наступления этого срока, если ребёнок рождён, он уже считается жизнеспособным, отметила врач. Напомним, что помимо беременной жены у мужчины для отсрочки должно быть ещё три ребёнка в возрасте до 16 лет.