Москвичам пообещали тёплый октябрь

Анатолий Цыганков, заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета, заявил "Москве 24", что жителям столицы стоит ожидать в октябре потепления. По словам синоптика, второй месяц осени будет контрастировать с холодным сентябрём.

"У нас сентябрь получился в этом году на 2,1 градуса холоднее нормы. И осадков выпало 121%. В начале октября мы за два дня на три-четыре градуса выше идём. Осадков, в принципе, пока нормально. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет в пределах нормы, немного чуть теплее", — рассказал он.

По словам Цыганкова, до 6 октября в Москве будет сохраняться пасмурная и иногда дождливая погода, которую он объяснил влиянием циклона. Днём воздух прогреется до 11–12 градусов, а ночью стоит ждать 7–9 градусов. Однако позже всё изменится.

"7, 8 и 9 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Днём в пятницу прогнозируется 11–16 градусов. В субботу и воскресенье будет 12–17 градусов. Ночные температуры в эти дни составят 4–9 градусов", — добавил специалист.