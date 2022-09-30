Поправки на семью и здоровье: Кого могут затронуть новые отсрочки от мобилизации Рассматривается вопрос о расширении перечня отсрочек для тех, кто может быть призван в войска в ходе частичной мобилизации. Кого могут коснуться новые поправки, разбирался Лайф. 29 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В Госдуме рассматривают законопроект, призванный скорректировать правила для отсрочек мобилизованным.

Суть данной инициативы в том, чтобы привести уже действующие законы к нормам, принятым для текущего гражданского законодательства, и таким образом расширить перечень тех, кто по объективным причинам никак не может быть немедленно призван по частичной мобилизации.

Сейчас законодательство предусматривает отсрочку для тех, кто имеет четырёх детей или при наличии троих и беременной жены. Депутаты считают, что отсрочку следует давать и тем, кто воспитывает троих детей или имеет двоих, а плюсом — третьего, который ещё вынашивается матерью, но пока не рождён (при сроке беременности не менее 22 недель).

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Вторым существенным моментом, который затрагивают депутатские поправки, является возраст детей. Законотворцы считают, что его нужно повысить. Сейчас в общем случае для отсрочки родителям принято считать детьми граждан до 16 лет включительно, депутаты предлагают понятие "дети" распространить на тех, кто находится на иждивении родителей в возрасте до 18 лет, а в случае со студентами, обучающимися на очном отделении государственного вуза, — до 23 лет.

Ещё одной новацией предлагается сделать отсрочку от мобилизационного призыва для отцов-одиночек, воспитывающих ребёнка до 18 лет.

Актуальность поправок к уже действующим нормам законодатели объяснили прежде всего тем, что повышение рождаемости в период частичной мобилизации и в современных условиях является приоритетной задачей для сохранения целостности и дальнейшего развития России.

— Предложения депутатов весьма логичны, ведь, согласно распространённой в РФ практике, например, при назначении алиментов, детьми как раз считают граждан до 18 лет, а тех, кто учится на дневном отделении вуза, — до 23 лет, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Поэтому если даже не касаться демографии, то с точки зрения унификации российских законов эти поправки очень нужны.

Отсрочки, не связанные со здоровьем и семьёй

Произошло некое упорядочивание понимания того, кому положена отсрочка или бронь от мобилизации в связи с профессиональной деятельностью. Практически каждое ведомство, которое получило право "бронировать" своих сотрудников от призыва, выступило с разъяснениями.

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Например, Центробанк, получивший запросы о согласовании отсрочек на призыв сотрудников более чем 100 кредитных организаций и банковских групп, ответил им, что основной критерий для внесения в список — "критическая важность работы" сотрудника. При этом Банк России просил вписывать в подаваемый список сотрудников на отсрочку не более 30% "численного состава персонала". А Минцифры выпустило специальный приказ с рекомендованным перечнем специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IТ-компаний и связи, а помимо этого уточнило, что возможную отсрочку получат и другие, но не все сотрудники отрасли.

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Помимо этого, в правительстве на рассмотрении есть обращения от авиационных компаний о сохранении некоторых специалистов, критически важных для эксплуатации гражданского авиатранспорта, и от государственных медицинских учреждений, акцентирующих внимание на необходимости отсрочек для ряда узкопрофильных специалистов. А ещё обсуждается предложение предусмотреть отдельные сезонные отсрочки, например для селян на время уборочной кампании.

Здание Государственной думы. Фото © Агентство "Москва" Какие основания для отсрочки от мобилизации надо включить в закон? 0 Нужна бронь для преподавателей вузов Отсрочка нужна молодым учёным Предусмотренных законом отсрочек уже достаточно

Авторы Максим Греков