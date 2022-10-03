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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 14:32

В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами

На заседании Совета Государственной думы утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами. Ими стали Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Андрей Красов и Глеб Хор. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Государственную думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. На Совете ГД также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора", — рассказали в Госдуме.

  • Государственную думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий. Фото © ТАСС / Александр Река
    Государственную думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий. Фото © ТАСС / Александр Река
  • Государственную думу в ДНР будет представлять Дмитрий Саблин. Фото © ТАСС / Николай Галкин
    Государственную думу в ДНР будет представлять Дмитрий Саблин. Фото © ТАСС / Николай Галкин
  • Государственную думу в Запорожской области будет представлять Андрей Красов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
    Государственную думу в Запорожской области будет представлять Андрей Красов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
  • Государственную думу в Херсонской области будет представлять Глеб Хор. Фото © wikipedia
    Государственную думу в Херсонской области будет представлять Глеб Хор. Фото © wikipedia

Государственную думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий. Фото © ТАСС / Александр Река

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В этих четырёх регионах парламентарии будут вести аналогичную работу: вести личный приём граждан, общаться с жителями и помогать им в решении вопросов. Также к работе в субъектах подключатся и представители фракций Государственной думы.

Опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ
Опубликованы договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей. Проекты конституционных законов о принятии регионов, а также законы о ратификации международных договоров по новым субъектам Госдума рассмотрит 3 октября. Пакет документов о вхождении новых субъектов в состав России уже был одобрен Конституционным судом РФ.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова
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