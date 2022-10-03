В Госдуме утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми субъектами

На заседании Совета Государственной думы утвердили депутатов-координаторов по работе с новыми российскими субъектами. Ими стали Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин, Андрей Красов и Глеб Хор. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Государственную думу в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. На Совете ГД также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора", — рассказали в Госдуме.







