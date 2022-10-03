Российская ПВО уничтожила за сутки 15 снарядов HIMARS под Херсоном

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 снарядов американской ракетной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и сбили три украинских беспилотника. Информацию об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Новая Каховка, Весёлое и Новая Збурьевка Херсонской области", — отметил Конашенков.

По данным российского ведомства, с начала специальной военной операции уничтожено более двух тысяч беспилотников, 5292 танка, 310 самолётов, 155 вертолётов, 378 зенитных ракетных комплексов, 3444 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 6189 единиц различной спецтехники.