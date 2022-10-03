Российская ПВО уничтожила за сутки 15 снарядов HIMARS под Херсоном
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 снарядов американской ракетной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и сбили три украинских беспилотника. Информацию об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Новая Каховка, Весёлое и Новая Збурьевка Херсонской области", — отметил Конашенков.
По данным российского ведомства, с начала специальной военной операции уничтожено более двух тысяч беспилотников, 5292 танка, 310 самолётов, 155 вертолётов, 378 зенитных ракетных комплексов, 3444 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 6189 единиц различной спецтехники.
Ранее Лайф сообщал, что за трое суток ВСУ потеряли более 900 человек на Краснолиманском направлении. Только за последние сутки российские военные уничтожили до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".
ТАСС / Минобороны России