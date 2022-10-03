ВС России уничтожили пять украинских складов с оружием в ДНР и Херсонской области

Подразделения ВС России за минувшие сутки уничтожили пять украинских складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Краматорск, Артёмовск, Опытное, Ямполь Донецкой Народной Республики и Добрянка Херсонской области", — уточнил генерал-лейтенант.

Он также уточнил, что "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах".