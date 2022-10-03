Союзные войска отразили попытку наступления ВСУ на Донецком направлении

В ходе специальной военной операции на Украине союзные войска отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и лишили их более сотни бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населённого пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — сказал он.

Также вчера стало известно о том, что ВСУ предприняли попытку одновременного контрнаступления на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Кроме того, двумя усиленными батальонными тактическими украинскими группами велось наступление на позиции российских войск в сёлах Брускинское и Костромка. Но в результате оборонительных действий и массированных ударов российских военных наступление Вооружённых сил Украины было сорвано.