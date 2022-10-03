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3 октября, 11:40

Российские ВКС уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300

Воздушно-космические силы РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — отметил он.

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А 29 сентября российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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