Российские ВКС уничтожили радиолокационную станцию украинского С-300
Воздушно-космические силы РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — отметил он.
А 29 сентября российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области.
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