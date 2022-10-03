Как гипотоникам и гипертоникам быстро улучшить самочувствие при пониженном атмосферном давлении
Гипотоникам и гипертоникам назвали способы улучшить самочувствие при низком атмосферном давлении
На европейской территории России наблюдаются резкие перепады атмосферного давления: в ближайшие дни отметка будет колебаться в интервале 730–750 мм рт. ст. (при норме в 760 мм в ноль градусов). При таких изменениях человек, как правило, ощущает ухудшение самочувствия. В беседе с Лайфом врач Андрей Звонков рассказал гипотоникам и гипертоникам, как облегчить состояние на фоне пониженного атмосферного давления.
Так, гипертоникам доктор рекомендует принимать мочегонные препараты и максимально снизить количество потребляемой соли. Врач также напомнил о высокой нагрузке на сердце, поэтому нужно принимать лекарства, которые быстро снижают артериальное давление, а в течение дня его проверять.
"И обязательно использовать индапамид. Старый надёжный препарат, который очень хорошо работает, но принимать его лучше заранее, ещё до того, как атмосферное давление снизится", — советует Звонков.
Он напомнил, что главный риск — это гипертонический криз, повреждения сосудов, тромбозы, осложнения в виде нарушения кровообращения.
А вот гипотоникам легче поднять давление. В этом поможет сладкий чай, половина стакана огуречного рассола, разбавленного водой, или слегка солёный овощной сок, рассказал собеседник Лайфа.
"Просто покушать что-нибудь, можно физически поработать — физнагрузка повышает артериальное давление, тонизирует и стимулирует. Только без алкоголя!" — предупредил врач.
Несмотря на скачки давления, метеоролог Цыганков пообещал москвичам тёплый октябрь. Так, до 6-го числа в Москве будет сохраняться пасмурная и иногда дождливая погода, но позже всё изменится.
Shutterstock