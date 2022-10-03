Как гипотоникам и гипертоникам быстро улучшить самочувствие при пониженном атмосферном давлении

На европейской территории России наблюдаются резкие перепады атмосферного давления: в ближайшие дни отметка будет колебаться в интервале 730–750 мм рт. ст. (при норме в 760 мм в ноль градусов). При таких изменениях человек, как правило, ощущает ухудшение самочувствия. В беседе с Лайфом врач Андрей Звонков рассказал гипотоникам и гипертоникам, как облегчить состояние на фоне пониженного атмосферного давления.

Так, гипертоникам доктор рекомендует принимать мочегонные препараты и максимально снизить количество потребляемой соли. Врач также напомнил о высокой нагрузке на сердце, поэтому нужно принимать лекарства, которые быстро снижают артериальное давление, а в течение дня его проверять.

"И обязательно использовать индапамид. Старый надёжный препарат, который очень хорошо работает, но принимать его лучше заранее, ещё до того, как атмосферное давление снизится", — советует Звонков.

Он напомнил, что главный риск — это гипертонический криз, повреждения сосудов, тромбозы, осложнения в виде нарушения кровообращения.