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3 октября, 11:49

Как гипотоникам и гипертоникам быстро улучшить самочувствие при пониженном атмосферном давлении

Гипотоникам и гипертоникам назвали способы улучшить самочувствие при низком атмосферном давлении

На европейской территории России наблюдаются резкие перепады атмосферного давления: в ближайшие дни отметка будет колебаться в интервале 730–750 мм рт. ст. (при норме в 760 мм в ноль градусов). При таких изменениях человек, как правило, ощущает ухудшение самочувствия. В беседе с Лайфом врач Андрей Звонков рассказал гипотоникам и гипертоникам, как облегчить состояние на фоне пониженного атмосферного давления.

Так, гипертоникам доктор рекомендует принимать мочегонные препараты и максимально снизить количество потребляемой соли. Врач также напомнил о высокой нагрузке на сердце, поэтому нужно принимать лекарства, которые быстро снижают артериальное давление, а в течение дня его проверять.

"И обязательно использовать индапамид. Старый надёжный препарат, который очень хорошо работает, но принимать его лучше заранее, ещё до того, как атмосферное давление снизится", — советует Звонков.

Он напомнил, что главный риск — это гипертонический криз, повреждения сосудов, тромбозы, осложнения в виде нарушения кровообращения.

А вот гипотоникам легче поднять давление. В этом поможет сладкий чай, половина стакана огуречного рассола, разбавленного водой, или слегка солёный овощной сок, рассказал собеседник Лайфа.

"Просто покушать что-нибудь, можно физически поработать — физнагрузка повышает артериальное давление, тонизирует и стимулирует. Только без алкоголя!" — предупредил врач.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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