ВСУ прорвали оборону ВС России около Золотой Балки и Александровки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ прорвали оборону Вооружённых сил России около Золотой Балки и Александровки. При этом потери украинской стороны в данном районе составили около 130 боевиков и 23 единиц военной техники.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", — сказал он в ходе брифинга.