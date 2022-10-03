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3 октября, 11:47
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ВСУ прорвали оборону ВС России около Золотой Балки и Александровки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ прорвали оборону Вооружённых сил России около Золотой Балки и Александровки. При этом потери украинской стороны в данном районе составили около 130 боевиков и 23 единиц военной техники.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", — сказал он в ходе брифинга.

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А ранее подразделения ВС России уничтожили пять украинских складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике противника в 146 районах".

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Николь Вербер

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