В рамках акции #МЫВМЕСТЕ дети пишут "Добрые письма" для участников спецоперации
Детские письма участникам специальной военной операции. Обложка © #МЫВМЕСТЕ
Российское движение детей и молодёжи запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой самые маленькие жители нашей страны обращаются к участникам специальной военной "Операции Z" и пишут им послания.
Поддержать военнослужащих решили ребята из детских и юношеских объединений, учащиеся младших, средних и старших классов общеобразовательных учреждений со всех регионов России. В созданных собственными руками открытках они пишут слова благодарности всем мобилизованным, которые не побоялись встать на защиту Родины. Дети рассказывают, как гордятся военнослужащими и ждут их возвращения с фронта, а также делают для них талисманы на удачу.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно опубликовать письмо в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Все письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места их дислокации силами волонтёров #МЫВМЕСТЕ.
Кстати, ранее Лайф писал, что волонтёры #МЫВМЕСТЕ помогут семьям мобилизованных и участникам спецоперации. Акция взаимопомощи с 29 сентября начала работу в обновлённом расширенном формате, запущена горячая линия и обновлённая платформа мывместе.рф. Так, по телефону 8-800-200-3411 волонтёры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.