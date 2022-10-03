В рамках акции #МЫВМЕСТЕ дети пишут "Добрые письма" для участников спецоперации

Российское движение детей и молодёжи запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой самые маленькие жители нашей страны обращаются к участникам специальной военной "Операции Z" и пишут им послания.

Поддержать военнослужащих решили ребята из детских и юношеских объединений, учащиеся младших, средних и старших классов общеобразовательных учреждений со всех регионов России. В созданных собственными руками открытках они пишут слова благодарности всем мобилизованным, которые не побоялись встать на защиту Родины. Дети рассказывают, как гордятся военнослужащими и ждут их возвращения с фронта, а также делают для них талисманы на удачу.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно опубликовать письмо в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Все письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места их дислокации силами волонтёров #МЫВМЕСТЕ.