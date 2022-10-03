Политолог связал интриги вокруг Трасс с деградацией британской элиты

Интриги вокруг нового премьера Британии Лиз Трасс, которую захотели отправить в отставку её же однопартийцы, указывают на деградацию западных элит, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Он рассказал телеканалу "360", что "избранные" больше не могут смахивать собственные просчёты на Россию, а общество видит это.

"Это говорит, конечно, о деградации западной политической элиты, которая не способна отстаивать национальные интересы. Они бьются либо за свои местечковые интересы, либо отстаивают точку зрения заокеанских хозяев", — рассказал политолог.

Подобные события являются серьёзным сигналом, говорящим о деградации всей системы, уверен эксперт. При этом чем дальше, тем больше проблем будут расшатывать и без того турбулентное общество, а бездарные элиты не смогут с этим справиться. По оценке Ярошенко, теперь, когда британская политическая система стала нестабильной, парламентарии готовы подставлять друг друга, зарабатывая на этом политические очки.

"Британское общество ждут серьёзные потрясения. Британская элита просто не способна с ними справиться", — заключил он.