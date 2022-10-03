Посол Польши заявил, что в ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть
Установление потолка цен на нефть из России в новом пакете санкций было согласовано странами ЕС. Об этом сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, отметив, что "не хотел бы раскрывать детали, обсуждаемые за закрытыми дверями".
"Речь идёт о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", — сказал Садось.
Дипломат добавил, что точный уровень "потолка" будет установлен в соответствии с "принципом единого мнения", а также может меняться в зависимости от мировых котировок.
Как писал Лайф ранее, идея введения ценового потолка на российскую нефть странами Запада обладает рядом существенных недостатков. Эта мера может стать "завершающим смертельным ударом" для стран ЕС, а для президента США Джо Байдена — "самым большим просчётом в сфере энергетики". По мнению экспертов, у плана "Большой семёрки", согласованного в сентябре, два сценария развития, при этом оба не сулят ничего хорошего.
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