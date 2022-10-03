Посол Польши заявил, что в ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть

Установление потолка цен на нефть из России в новом пакете санкций было согласовано странами ЕС. Об этом сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, отметив, что "не хотел бы раскрывать детали, обсуждаемые за закрытыми дверями".

"Речь идёт о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", — сказал Садось.

Дипломат добавил, что точный уровень "потолка" будет установлен в соответствии с "принципом единого мнения", а также может меняться в зависимости от мировых котировок.