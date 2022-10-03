Размещённые в Литве истребители НАТО девять раз за месяц сопровождали военные самолёты РФ
Расположенные на литовской авиабазе Зокняй истребители за последний месяц девять раз сопровождали военные самолёты РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны прибалтийской республики.
Так, пилоты четырёх самолётов ВВС Венгрии и такого же количества из Чехии делали по два-три вылета каждую неделю для сопровождения российских бортов. При этом в третью неделю сентября пилотам и вовсе не приходилось делать вылеты.
Ранее Лайф сообщал, что Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. В течение пяти дней он должен будет покинуть страну. По официальной версии литовского дипведомства, поводом для этого стали заявления Рябоконя, которые "несовместимы со статусом дипломата, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".
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