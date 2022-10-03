Размещённые в Литве истребители НАТО девять раз за месяц сопровождали военные самолёты РФ

Расположенные на литовской авиабазе Зокняй истребители за последний месяц девять раз сопровождали военные самолёты РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны прибалтийской республики.

Так, пилоты четырёх самолётов ВВС Венгрии и такого же количества из Чехии делали по два-три вылета каждую неделю для сопровождения российских бортов. При этом в третью неделю сентября пилотам и вовсе не приходилось делать вылеты.