Лукашенко призвал мобилизовать всех белорусов для уборки картофеля и других культур

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мобилизовать всех для уборки картофеля, льна и прочих культур. По его словам, привлечь к сборам урожая необходимо не только агропромышленные предприятия, но и учащихся. Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

"Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это всё", — заявил Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов.

Глава республики отметил, что в этом году сложилась довольно благоприятная обстановка для экспорта продовольственной продукции, в том числе на российский и китайский рынки, а также добавил, что, по прогнозам, страны могут купить в два раза больше белорусской продукции.

"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, ещё чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", — подчеркнул президент.