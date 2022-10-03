Лукашенко призвал мобилизовать всех белорусов для уборки картофеля и других культур
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мобилизовать всех для уборки картофеля, льна и прочих культур. По его словам, привлечь к сборам урожая необходимо не только агропромышленные предприятия, но и учащихся. Об этом говорится на сайте белорусского лидера.
"Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это всё", — заявил Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов.
Глава республики отметил, что в этом году сложилась довольно благоприятная обстановка для экспорта продовольственной продукции, в том числе на российский и китайский рынки, а также добавил, что, по прогнозам, страны могут купить в два раза больше белорусской продукции.
"Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, ещё чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", — подчеркнул президент.
Кстати, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему "уже осточертело" быть главой республики, но оставить народ без опеки он не может, а новые политики попросту могут не удержать страну. Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время находится под огромным давлением, прежде всего со стороны журналистов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев