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3 октября, 12:28

МИД Чехии призвал соотечественников покинуть Россию

МИД Чехии призвал соотечественников покинуть Россию и не исключил ограничений в работе чешского посольства в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации в сфере безопасности, прежде всего для граждан стран Евросоюза и НАТО, МИД Чехии решительно предупреждает от поездок на территорию РФ", — говорится в сообщении.

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Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выступило Посольство США в Москве. Американцам не советуют посещать РФ, а тем, кто здесь живёт или путешествует, рекомендуют немедленно покинуть страну, "пока ещё остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок". Посольство Италии тоже рекомендовало соотечественникам покинуть Россию, если пребывание здесь не продиктовано необходимостью.

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Александра Вишнякова
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