МИД Чехии призвал соотечественников покинуть Россию и не исключил ограничений в работе чешского посольства в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации в сфере безопасности, прежде всего для граждан стран Евросоюза и НАТО, МИД Чехии решительно предупреждает от поездок на территорию РФ", — говорится в сообщении.