Горохов — кандидат экономических наук, выпускник Московского высшего технического училища имени Баумана. По совместительству является владельцем предприятия "Инфамед-К", которое производит антисептик мирамистин. Рекордные продажи этого средства в "коронавирусный" 2020-й вывели его в лидеры в список богатейших российских парламентариев. Доход единоросса Горохова за тот год составил 7,51 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с его декларацией, он владеет двумя земельными участками в Москве и тремя — в Австрии, жильём в Австрии, Москве, Рязанской и Калининградской областях, несколькими нежилыми помещениями и двумя автомобилями — Renault New Duster и Kia JD.