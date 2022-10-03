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Опубликовано 3 октября 2022, 15:26
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Депутат увлечённо лузгал семечки на историческом заседании Госдумы

Депутата ГД Горохова поймали на щёлкании семечек во время заседания, посвящённого судьбе ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Депутат Госдумы, член Комитета по здравоохранению Андрей Горохов щёлкал семечки на заседании, посвящённом ратификации договоров о принятии в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Видео оказалось в объективе журналистов Лайфа.

Депутат Госдумы Андрей Горохов. Видео © LIFE

Горохов — кандидат экономических наук, выпускник Московского высшего технического училища имени Баумана. По совместительству является владельцем предприятия "Инфамед-К", которое производит антисептик мирамистин. Рекордные продажи этого средства в "коронавирусный" 2020-й вывели его в лидеры в список богатейших российских парламентариев. Доход единоросса Горохова за тот год составил 7,51 млрд рублей.

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Напомним, что на сегодняшнем заседании Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Александр Юнашев
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