Депутат увлечённо лузгал семечки на историческом заседании Госдумы
Депутата ГД Горохова поймали на щёлкании семечек во время заседания, посвящённого судьбе ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона
Депутат Госдумы, член Комитета по здравоохранению Андрей Горохов щёлкал семечки на заседании, посвящённом ратификации договоров о принятии в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона. Видео оказалось в объективе журналистов Лайфа.
Депутат Госдумы Андрей Горохов. Видео © LIFE
Горохов — кандидат экономических наук, выпускник Московского высшего технического училища имени Баумана. По совместительству является владельцем предприятия "Инфамед-К", которое производит антисептик мирамистин. Рекордные продажи этого средства в "коронавирусный" 2020-й вывели его в лидеры в список богатейших российских парламентариев. Доход единоросса Горохова за тот год составил 7,51 млрд рублей.
Напомним, что на сегодняшнем заседании Госдума единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
LIFE