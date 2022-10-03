ФСБ сообщила о задержании в Херсоне подозреваемого в шпионаже агента СБУ
ФСБ показала видео допроса задержанного в Херсоне подозреваемого в шпионаже агента СБУ
Сотрудники ФСБ России задержала мужчину, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск. По данным Центра общественных связей ведомства, им оказался 28-летний житель Херсона.
Задержанным оказался 28-летний житель Херсона, который в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"Федеральной службой безопасности задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже", — сообщили в ЦОС ФСБ.
Задержанным оказался 28-летний житель Херсона, который в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины. С начала специальной военной операции преступник по их указанию собирал данные о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области. В частности, он сообщал о местах проведения митингов и мероприятий, но больше всего сотрудников СБУ интересовали виды и координаты российской техники.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта СБУ на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. В результате оперативных действий они изъяли два самодельных взрывных устройства и задержали мужчину 1978 года рождения, который был ранее завербован СБУ. При себе он имел средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места совершения подрыва.
ЦОС ФСБ РФ