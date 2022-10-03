ФСБ сообщила о задержании в Херсоне подозреваемого в шпионаже агента СБУ

Сотрудники ФСБ России задержала мужчину, передававшего СБУ данные о дислокации российских войск. По данным Центра общественных связей ведомства, им оказался 28-летний житель Херсона.

Задержанным оказался 28-летний житель Херсона, который в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Федеральной службой безопасности задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже", — сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержанным оказался 28-летний житель Херсона, который в прошлом году был завербован Службой безопасности Украины. С начала специальной военной операции преступник по их указанию собирал данные о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области. В частности, он сообщал о местах проведения митингов и мероприятий, но больше всего сотрудников СБУ интересовали виды и координаты российской техники.