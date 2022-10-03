Россиянка призвала женщин страны дать мобилизованным мужчинам заряд энергии и поддержки

Подруга одного из мобилизованных россиян рассказала телеканалу "360" о своей реакции на его призыв. Женщина сообщила, что сначала расплакалась, но испытала за него гордость.

"В данное время и при данных обстоятельствах не время распускать эмоции, слёзы. Но я горжусь, он молодец, я горжусь его реакцией. (Он постоит. — Прим. Лайфа) за Родину, за мать, за детей. Будем молиться за него и за всех наших ребят", — рассказала она и добавила, что ждёт возвращения призванных мужчин, а также уверена, что они приедут с победой.